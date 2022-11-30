Николич считает, что в будущем Борис Ротенберг станет спортивным директором «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич оценил назначение Бориса Ротенберга в московский клуб на должность директора департамента развития молодёжного футбола.
«Как мне кажется, назначение Бориса на должность директора по развитию молодёжного футбола — это шаг к следующей ступени. Какой именно? Должность спортивного директора клуба. На данный момент он не может помочь «Локомотиву» выбраться из ситуации, в которую загнала себя команда. Если он назначен на пост директора по развитию молодёжного футбола, то он никак не связан с результатом профессиональной команды. Но всё равно очень хорошо, что Ротенберг снова в «Локомотиве»: в будущем сможет помогать клубу достигать больших задач, когда станет спортивным директором. А он станет — это 100%. Даже не сомневаюсь», — сказал Николич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 30 ноября 2022
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