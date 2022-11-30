Форвард «Локомотива» Игнатьев: на ЧМ-2022 болею за Аргентину только из-за Месси

Российский нападающий московского «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал, за кого болеет на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Конечно же, я слежу за чемпионатом мира. Болею за Аргентину только из-за Месси — на выходных был огненный матч против Мексики. Думаю, что у них есть шансы побороться за титул в Катаре. Но победить могут только за счёт дисциплины. По классу выделяются лишь некоторые: Месси, Ди Мария и Мартинес. Но у других сборных тоже есть много высококлассных игроков», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Лионель Месси отметился результативной передачей в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира с Мексикой (2:0). Таким образом, Месси отдал голевую передачу на своём пятом мундиале. Это рекордный показатель за всю историю футбола.
- 30 ноября 2022
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