Максим Канунников: пусть все говорят, что я закончил — сам такое не скажу

Бывший нападающий сборной России Максим Канунников заявил, что карьеру он ещё не завершал.



«Я об этом не говорил. И даже не хочу себе в этом признаваться. На данный момент я вне футбола. Может, даже через 5 лет не скажу об окончании карьеры. Сейчас мне 31 год. Но если бы меня не беспокоил голеностоп, то мне потребовались бы одни сборы набрать форму. И 3-4 года я ещё поиграл бы.



В плане работоспособности ко мне никогда не было вопросов – всегда носился как сумасшедший, пусть и не всегда по делу. Не знаю. Может, у меня голеностоп сам пройдёт. Может, в один момент проснусь и пойму, что ничего не болит. Я продолжаю тренироваться, играю в футбол. Пусть все говорят, что я закончил. Сам такое не скажу», – приводит слова Канунникова «РБ Спорт».

Новость по теме Канунников рассказал о своей зарплате в «Зените»