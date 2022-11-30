Андрей Канчельскис: VAR мешает игре, зачем вообще судьи выходят на поле

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о нововведениях в футболе.
«Интересны судейские нововведения, которые мы видим на чемпионате мира или нет, не важно. Если ФИФА принял такие новые законы, то нужно подчиняться им. Давно говорю, что в последние время судьи, которые выходят на поле, ничего не могут решить и не берут инициативу на себя. Они всё время бегают и смотрят этот телевизор, всё решается на VAR, игра определяется от людей, которые сидят в этой комнате. Да, это всё меняет футбол, нужно привыкать к этому. Считаю, что VAR мешает игре, зачем тогда вообще судьи выходят на поле.
А если говорить про нововведения с добавленным временем на чемпионате мира и большим количеством пенальти — не надо валяться на поле и корчиться, что тебе руку сломали. Если всё-таки перелом у футболиста, то пусть его везут в больницу. А так встал, почесал голень и побежал дальше, как было раньше, и добавленного времени будет меньше», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.
- 30 ноября 2022
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