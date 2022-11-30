Иранские болельщики подрались между собой после проигрыша сборной США в матче ЧМ 2022

Вчера, 30 ноября, на стадионе «Эль-Тумама» проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Играли соперники по Группе B — Иран и США. Победу с минимальным счётом одержали американцы — 1:0. После матча болельщики сборной Ирана повздорили между собой, в некоторых эпизодах из стычка дошла до драк.

Потасовка между фанатами Ирана после матча с США на ЧМ-2022. Видеоролик:

Напомним, поражение не позволило сборной Ирана пройти в плей-офф чемпионата мира. Они заняли третье место в одной группе с Англией (7 очков), США (5) и Уэльсом (1). Теперь сборная Англии сыграет в 1/8 турнира с Сенегалом, занявшим второе место в Группе А. США встретится со сборной Нидерландов, которая выиграла соседнюю группу.