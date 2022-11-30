Рашфорд оформлял дубль, Фоден праздновал гол с болельщиками. Фото с матча Уэльс — Англия

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. 29 ноября состоялся матч 3-го тура группы B между сборными Уэльса и Англии. Англичане одержали победу со счётом 0:3.



На 50-й минуте матча Маркус Рашфорд открыл счёт, реализовав штрафной удар, а спустя две минуты Фил Фоден удвоил счёт. На 68-й минуте Рашфорд оформил дубль.

Лучшие кадры с матча Уэльс — Англия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Англия набрала семь очков на групповом этапе и с первого места вышла в 1/8 финала ЧМ, где сыграет со сборной Сенегала. Уэльс завершил групповой этап на последнем месте, набрав одно очко.

Нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд прокомментировал победу национальной команды в матче с Уэльсом (3:0).



«Мы были немного разочарованы результатом в матче с США. Думали, что могли бы сыграть намного лучше. Было важно показать хорошую игру в следующем матче. Я хотел реализовать штрафной удар в первом тайме, но во втором позиция была лучше. Просто пытался сохранять спокойствие и выполнять то, что мы обычно делаем на тренировке. В перерыве тренер сказал, что мы играли хорошо, но нам нужно больше ударов по воротам — думаю, у нас их было всего два или три за первую половину, а во второй мы начали их наносить. Ради таких моментов я играю в футбол. Важнейших моментов, лучших моментов. Рад, что мы выходим в следующий раунд турнира, потому что у меня огромные амбиции в отношении этой команды, и я думаю, что мы можем сыграть даже лучше, чем сегодня», — приводит слова Рашфорда BBC.