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Сборная Англии разгромила Уэльс и вышла в плей-офф с первого места

Сборная Англии разгромила Уэльс и вышла в плей-офф с первого места
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В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Завершился матч 3-го тура группы B между сборными Уэльса и Англии. Англичане одержали победу со счётом 0:3.

На 50-й минуте матча Маркус Рашфорд открыл счёт, реализовав штрафной удар, а спустя две минуты Фил Фоден удвоил счёт. На 68-й минуте Рашфорд оформил дубль.

Англия набрала семь очков на групповом этапе и с первого места вышла в 1/8 финала ЧМ, где сыграет со сборной Сенегала. Уэльс завершил групповой этап на последнем месте, набрав одно очко.

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа B. 3-й тур
29 ноября 2022, вторник. 22:00 МСК
Уэльс
Окончен
0 : 3
Англия
0:1 Рашфорд – 50'   0:2 Фоден – 52'   0:3 Рашфорд – 68'
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