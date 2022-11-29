Сборная Англии разгромила Уэльс и вышла в плей-офф с первого места

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Завершился матч 3-го тура группы B между сборными Уэльса и Англии. Англичане одержали победу со счётом 0:3.

На 50-й минуте матча Маркус Рашфорд открыл счёт, реализовав штрафной удар, а спустя две минуты Фил Фоден удвоил счёт. На 68-й минуте Рашфорд оформил дубль.

Англия набрала семь очков на групповом этапе и с первого места вышла в 1/8 финала ЧМ, где сыграет со сборной Сенегала. Уэльс завершил групповой этап на последнем месте, набрав одно очко.

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.