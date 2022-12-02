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Южная Корея — Португалия: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть

Южная Корея — Португалия: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть
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Сегодня, 2 декабря, на стадионе «Эдьюкейшн Сити» состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сыграют соперники по группе Н — сборные Южной Кореи и Португалии. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Южная Корея — Португалия. Прямой эфир встречи будет доступен на телеканале «Матч! Страна».

Сборная Португалии ранее досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. У Южной Кореи самое сложное положение в группе — чтобы выйти в следующую стадию турнира, ей обязательно нужно побеждать Португалию и рассчитывать, что Гана не одолеет Уругвай в параллельном матче. Если два этих условия совпадут, то нужно будет считать разность мячей.

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