Сербия — Швейцария: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть

Сегодня, 2 декабря, на стадионе «Стэдиум 974» состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сыграют соперники по группе G — сборные Сербии и Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Сербия — Швейцария. Прямой эфир встречи будет доступен на телеканале «Матч!».
На второе место в группе G претендуют сразу три команды. Скорее всего, вторую путёвку в плей-офф разыграют Сербия и Швейцария. Сербов устроит только победа, а команде Мурата Якина достаточно не проиграть. Но это при условии, что Камерун в параллельном матче не обыграет сборную Бразилии, которая досрочно вышла в следующий раунд турнира.
Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
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