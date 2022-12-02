Сербия — Швейцария: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 22:00

Сегодня, 2 декабря, на стадионе «Стэдиум 974» состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сыграют соперники по группе G — сборные Сербии и Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЧМ-2022 Сербия — Швейцария.



На второе место в группе G претендуют сразу три национальные команды. Скорее всего, вторую путёвку в плей-офф разыграют Сербия и Швейцария. Сербов устроит только победа, а команде Мурата Якина достаточно не проиграть. Но это при условии, что Камерун не обыграет сборную Бразилии, которая досрочно вышла в следующий раунд турнира.



Напомним, чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.