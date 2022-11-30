В агентстве защитника Хоакима заявили, что не знают об интересе «Динамо» и «Краснодара»
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В агентстве Casa Soccer, представляющем интересы бразильского защитника «Куябы» Хоакима, отреагировали на информацию об интересе к игроку со стороны московского «Динамо» и «Краснодара».
«Мы не владеем информацией об интересе к Хоакиму со стороны «Динамо» и «Краснодара», — заявили в агентстве Casa Soccer в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее Sport24 сообщал, что «Динамо» и «Краснодар» проявляют интерес к Хоакиму.
Московское «Динамо» в 17 матчах набрало 29 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Краснодар» (25) — на восьмом месте. Лидером соревнования является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (42).
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