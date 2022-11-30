«Зенит» проведёт товарищеский матч с иранским клубом «Сепахан»
Поделиться
«Зенит» в своём телеграм-канале анонсировал проведение товарищеского матча с иранским клубом «Сепахан». Он состоится 3 февраля 2023 года.
«Определена дата проведения товарищеского матча с иранским «Сепаханом». Игра состоится 3 февраля 2023 года на стадионе «Накш-э Джахан», расположенном в Исфахане. «Сепахан» из Исфахана — пятикратный чемпион Ирана и четырёхкратный обладатель национального Кубка.
Точное время начала матча и информация о трансляции будут опубликованы дополнительно», — сказано в заявлении.
На зимнюю паузу «Зенит» ушёл на первом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав в 17 матчах 42 очка. В Фонбет Кубке России «Зенит» занял в своей группе третье место и попал в сетку Пути регионов.
Комментарии
- 30 ноября 2022
-
17:35
-
17:23
-
17:09
-
17:08
-
16:56
-
16:40
-
16:38
-
16:31
-
16:30
-
16:30
-
16:15
-
16:15
-
16:09
-
16:01
-
16:00
-
15:50
-
15:44
-
15:33
-
15:26
-
15:20
-
15:19
-
15:05
-
14:45
-
14:30
-
14:10
-
14:00
-
13:59
-
13:32
-
13:30
-
13:16
-
13:07
-
13:00
-
13:00
-
12:37
-
12:34
Партнерский контент