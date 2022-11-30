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«Зенит» проведёт товарищеский матч с иранским клубом «Сепахан»

«Зенит» проведёт товарищеский матч с иранским клубом «Сепахан»
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«Зенит» в своём телеграм-канале анонсировал проведение товарищеского матча с иранским клубом «Сепахан». Он состоится 3 февраля 2023 года.

«Определена дата проведения товарищеского матча с иранским «Сепаханом». Игра состоится 3 февраля 2023 года на стадионе «Накш-э Джахан», расположенном в Исфахане. «Сепахан» из Исфахана — пятикратный чемпион Ирана и четырёхкратный обладатель национального Кубка.

Точное время начала матча и информация о трансляции будут опубликованы дополнительно», — сказано в заявлении.

На зимнюю паузу «Зенит» ушёл на первом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав в 17 матчах 42 очка. В Фонбет Кубке России «Зенит» занял в своей группе третье место и попал в сетку Пути регионов.

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