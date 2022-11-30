Подписчики «Чемпионата» определили лучшего футболиста сборной России в истории ЧМ

Подписчики «Чемпионата» в социальных сетях путём голосования определили лучшего футболиста сборной России в истории чемпионатов мира.

Победителем стал голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, который обошёл в финале голосования своего бывшего одноклубника Марио Фернандеса, нынешнего главного тренера сборной России Валерия Карпина и Олега Саленко. Акинфеев по итогам финального голосования набрал более 50 процентов голосов.

Акинфеев сыграл на двух из трёх чемпионатов мира с участием сборной России в XXI веке. Вратарь ЦСКА защищал ворота национальной команды на мундиале 2014 года в Бразилии и на домашнем турнире в 2018 году. С Акинфеевым в составе сборная России достигла лучшего результата на чемпионатах мира в своей истории — четвертьфинала в 2018 году.