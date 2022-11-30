Кокорин: прошлая неделя была очень весёлой и крайне сложной для меня
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Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин оценил свои успехи на минувшей неделе.
«Прошлая неделя была очень весёлой и крайне сложной для меня. Просто хотел сказать спасибо за такую жизнь», — написал футболист в своей социальной сети.
Кокорин выступает за «Арис» с начала сезона на условиях аренды и является лучшим бомбардиром команды. Он забил 5 мячей за кипрскую команду. Права на игрока принадлежат итальянской «Фиорентине».
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