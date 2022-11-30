Кокорин: прошлая неделя была очень весёлой и крайне сложной для меня

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин оценил свои успехи на минувшей неделе.

«Прошлая неделя была очень весёлой и крайне сложной для меня. Просто хотел сказать спасибо за такую жизнь», — написал футболист в своей социальной сети.

Кокорин выступает за «Арис» с начала сезона на условиях аренды и является лучшим бомбардиром команды. Он забил 5 мячей за кипрскую команду. Права на игрока принадлежат итальянской «Фиорентине».