«Химки» планируют подписать трёх футболистов, с которыми Гогниев работал в «Алании»

«Химки» планируют зимой подписать трёх экс-игроков «Алании». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Речь идёт о Владимире Хубулове, Батразе Гурциеве и Давиде Кобесове. С этими футболистами главный тренер подмосковной команды Спартак Гогниев знаком по совместной работе в «Алании».

На зимний перерыв «Химки» ушли, занимая предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе подмосковной команды 12 очков. От «Локомотива», который опережает химчан на одну позицию, команду Гогниева отделяет один балл. Российское первенство возобновится после зимнего перерыва в марте.

«Алания», которая выступает в Первой лиге, в 20 матчах турнира набрала 38 очков и занимает вторую позицию, уступая «Балтике» три балла.