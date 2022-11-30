Агапов: уверен, что ещё сыграю за сборную России

Защитник «Пари Нижний Новгород» Илья Агапов рассказал, как воспринял вызов в сборную России на товарищеские матчи, которые прошли в ноябре. Тогда россияне встретились с командами Узбекистана и Таджикистана.

«Конечно, с положительными эмоциями воспринял вызов в сборную России, хотя это была полная неожиданность. По поводу того, расстроился ли, что не сыграл за сборную, – уверен, я ещё дебютирую в национальной команде. Что сказал Карпин? С Валерием Георгиевичем на эту тему после матча не общались. А мотивация, думаю, у всех на высшем уровне, когда выступаешь за свою страну, даже в товарищеских матчах», — цитирует Агапова пресс-служба клуба.

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