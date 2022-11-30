Защитник «Пари НН» Александров: на ЧМ аргентинцы не впечатляют. Хорошо, у них есть Месси

Защитник «Пари Нижнего Новгорода» Виктор Александров поделился впечатлениями от прошедших матчах чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.



«На чемпионате мира пока никто не разочаровал. Немцы по игре выглядели лучше, чем их положение. Да, аргентинцы пока не впечатляют, хоть они и обыграли мексиканцев. Хорошо, что у них есть Месси. В целом фавориты играют, как и должны», — сказал Александров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, чемпионат мира — 2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 в Катаре. Сейчас проходят матчи 3-го тура группового этапа турнира. На данный момент в 1/8 финала мундиаля вышли сборные Франции, Бразилии, Португалии, Нидерландов, Сенегала, Англии и США.