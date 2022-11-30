Якубко — о драке игроков «Зенита» и «Спартака»: сегодня такие вещи на поле никому не нужны

Бывший футболист пермского «Амкара» Мартин Якубко поделился мнением о массовой драке игроков «Зенита» и «Спартака» в матче 6-го тура Фонбет Кубка России.

«Драку я, конечно, видел. Что тут сказать — два дурака налетели, а дальше уже пошли эмоции ребят. Какая-то вспышка. Сегодня такие вещи на футбольном поле никому не нужны. Но от этого никто не застрахован, в голову футболиста не залезешь.

Наказание? Если будут наказывать по-жёсткому, то придётся штрафовать половину одной команды и половину другой — в заваруху включились и футболисты, и тренеры. Здесь нужно найти какой-то компромисс. Я бы поддержал наказание для тех, кто всё это начал», — приводит слова Якубко издание «РБ Спорт».

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» завершился ничьей по окончании основного времени — 0:0. В серии пенальти сильнее оказался клуб из Санкт-Петербурга — 4:2.