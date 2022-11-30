Польша — Аргентина: Месси не сумел реализовать пенальти на 38-й минуте

Сегодня, 30 ноября, на «Стэдиум 974» проходит матч в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встречаются соперники по группе С — сборные Польши и Аргентины. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 38-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота Польши за фол Войцеха Щенсного на Лионеле Месси. К «точке» подошёл сам пострадавший. Однако Месси не сумел переиграть польского голкипера, который парировал удар из левого угла ворот.

По итогам двух туров Польша является лидером группы С, набрав четыре очка. На второй строчке Аргентина, у которой в активе три очка. Третья позиция у Саудовской Аравии (3), а замыкает квартет Мексика (1).