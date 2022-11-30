«На этом ЧМ такого не было». Почему в Польше поражены выбором судьи на игру с Аргентиной

Сборная Аргентины проведёт заключительный матч группового этапа ЧМ-2022 с командой Польши. Встреча состоится 30 ноября и начнётся в 22:00 мск. Работать на этой встрече будет бригада арбитров во главе с голландцем Данни Маккели.

Польский портал Przeglad Sportowy выпустил материал с кричащим заголовком: «Крупные ошибки арбитра, которые будет работать на матче Польша — Аргентина». Однажды он обидел всю нацию». Польская пресса обеспокоена действиями арбитра, которые повлияли на итоговый результат. Маккели припомнили матч отборочного цикла ЧМ-2022 Сербия — Португалия, который состоялся в марте 2021 года.

«Самую большую ошибку Маккели допустил в матче Сербия — Португалия, — пишет издание. — Игра завершилась со счетом 2:2, а после финального свистка разразился скандал. Криштиану Роналду ушёл от вратаря и направил мяч в створ, а защитник вынес его из-за линии. Однако этого не заметили ни Маккели, ни его помощник. В отборе ЧМ-2022 не было технологии фиксации гола, поэтому решение принимали сами судьи. После матча Роналду написал в своей социальной сети, что из-за такого решения пострадала вся страна. А испанская газета Marca назвала работу арбитра самой большой ошибкой сезона. Позже Маккели принёс извинения всей сборной Португалии и её главному тренеру Фернанду Сантушу».

Не обошла польская пресса стороной и ошибку Маккели на Евро-2020. В полуфинальном матче Англия — Дания (2:1) голландец поставил спорный пенальти в ворота скандинавской команды. Этот момент стал решающим, поскольку привёл к победному голу команды Гарета Саутгейта.

«Голландца критиковали за несколько спорных решений в том матче, в первую очередь за то, что он назначил пенальти после падения Рахима Стерлинга, — пишет всё то же польское издание. — «Это не пенальти. Более сильная команда одержала победу, но следует подчеркнуть, что это не пенальти», — говорил тогда Жозе Моуринью. С португальцем согласились другие специалисты.

Вот как на информацию о назначении Маккели отреагировал представитель сборной Польши Якуб Квятковски.

— Большой сюрприз, я очень удивлён. Это изменение правила, согласно которому на матчи с участием команд из разных континентов не ставят судей из этих конфедераций. Возможно, ФИФА решила, что на ключевых играх должны работать лучшие арбитры, чтобы потом не было разговоров о плохом судействе.

Любопытно, что до этого на матчах чемпионата мира соблюдался принцип, о котором написал Квятковски. К примеру, европейские арбитры работали только на матчах, где обе команды представляли Европу, либо же на играх с участием сборных из других конфедераций. Теперь же голландец Маккели отработает на матче с участием европейской и южноамериканской команд. Кстати, завтра, 1 декабря, такая же ситуация возникнет в матче Коста-Рика — Германия. Встречу с участием североамериканской и европейской сборных обслужит француженка Стефани Фраппар.

Стефани Фраппар Фото: Harriet Lander/Getty Images

Футбольный арбитр Игорь Федотов специально для «Чемпионата» прокомментировал назначение Маккели на ответственный матч.

— Такого на этом чемпионате мира ещё не было. Многие говорят, что Маккели — любимчик Роберто Розетти (председатель судейского комитета УЕФА. — Прим. «Чемпионата»). Судья он посредственный, вспомните, как он прибил Данию в полуфинале чемпионата Европы. Так что опасения поляков мне понятны, ждём от него сюрпризов.