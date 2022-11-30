Польша — Аргентина: команды не забили голов в первом тайме

Сегодня, 30 ноября, на «Стэдиум 974» проходит матч в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встречаются соперники по группе С — сборные Польши и Аргентины.

Команды не забили голов в первом тайме. На 38-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота Польши за фол Войцеха Щенсного на Лионеле Месси. К «точке» подошёл сам пострадавший. Однако Месси не сумел переиграть польского голкипера, который парировал удар из левого угла ворот.



По итогам двух туров Польша является лидером группы С, набрав четыре очка. На второй строчке Аргентина, у которой в активе три3 очка. Третья позиция у Саудовской Аравии (3), а замыкает квартет Мексика (1).

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.