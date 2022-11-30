Арбитр Федотов: пенальти в ворота Польши назначен верно. Просто в России такие не видят

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначенный пенальти в ворота Войцеха Щенсного в матче чемпионата мира между сборными Польши и Аргентины.

«Пенальти в ворота Польши назначен верно. Из критериев – Месси играл в мяч, вратарь не успел сыграть в мяч и попал по голове, это фол по неосторожности. Не грубая игра, но нарушение, так как попал рукой по лицу. Это просто в России такие пенальти не видят. Самое главное – мяч в игре. Это то же самое, что если бы вратарь ударил по лицу нападающего, когда мяч в игре где-то ещё.

Это проблема вратаря – важно, что первым в мяч сыграл Месси, а потом было попадание по лицу ладонью. VAR позвал посмотреть момент, так как Маккели, видимо, сказал, что не видел, кто сыграл в мяч. Момент простой, просто здесь это невозможно зажевать, а не как у нас», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.