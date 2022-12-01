Аргентина и Польша вышли в плей-офф ЧМ-2022, Саудовская Аравия и Мексика вылетели

Завершились все матчи группового этапа в квартете C, в котором играли национальные команды Аргентины, Польши, Мексики и Саудовской Аравии. В последних играх группы мексиканцы одолели саудовцев (2:1), а команда Лионеля Скалони оказалась сильнее Польши.

Таким образом, после завершения группового этапа Аргентина с шестью очками лидирует в группе, Польша с четырьмя очками располагается на второй строчке, Мексика с аналогичным количеством очков занимает третье место, а Саудовская Аравия (3) замыкает таблицу квартета.

Польша обошла Мексику в итоговой таблице и вышла в 1/8 финала по дополнительным показателям. Команда Чеслава Михневича забила два гола и пропустила столько же, а подопечные Херардо Мартино два раза поразили ворота соперника, но пропустили три мяча. Именно показатель разницы забитых и пропущенных мячей на этом чемпионате мира играет первостепенную роль.