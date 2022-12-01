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Полузащитник сборной Мексики установил достижение, не происходившее на ЧМ 52 года

Полузащитник сборной Мексики установил достижение, не происходившее на ЧМ 52 года
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Мексиканский полузащитник Луис Чавес нанёс девять ударов из-за пределов штрафной в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Саудовской Аравии (2:1).

26-летний полузащитник показал лучший результат на чемпионатах мира за последние 52 года. Последним игроком, который чаще бил издали в матче мундиаля, был Йозеф Адамец в матче Чехословакия – Англия в 1970 году, который нанёс 11 ударов.

Также Чавес в этом матче забил первый гол прямым ударом со штрафного в истории Мексики на чемпионате мира. Этот удар стал 47-м для мексиканцев со штрафного на турнирах.

В 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Польши сыграет с командой Франции (4 декабря, 18:00 мск).

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