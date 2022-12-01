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«У кого-то есть номер Коллины?» Дешам обратится в ФИФА по поводу отменённого гола

«У кого-то есть номер Коллины?» Дешам обратится в ФИФА по поводу отменённого гола
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после матча с Тунисом заявил, что обратиться к главе судей ФИФА Пьерлуиджи Коллине по поводу отменённого гола Антуана Гризманна.

«Я жду ответа по регламенту. Я не знаю правила наизусть. Но после гола судья дал свисток на розыгрыш мяча, а затем об окончании игры, я не уверен, что после этого можно формально возобновить игру. Я обращался к судье, чтобы разъяснить эту ситуацию. Сейчас я жду официального ответа, но не буду говорить, что именно мне сказал главный арбитр. Я не хотел бы его дискредитировать. У вас есть номер Пьерлуиджи Коллины?», — приводит слова Дидье Дешама Le Parisien.

Напомним, главный арбитр встречи Мэттью Конгер отменил забитый на 90+8 минуте гол Антуана Гризманна уже после финального свистка из-за офсайда.

Несмотря на поражение, Франция стала победителем группы D. Свою игру 1/8 финала команда сыграет в воскресенье, 4 декабря. Оппонентом Франции станет команда, которая займёт второе место в группе С.

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