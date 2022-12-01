Игрок сборной Мексики: не поняли, что Мартино хотел предложить в матче с Аргентиной

Полузащитник «Пачуки» и сборной Мексики Луис Чавес после третьего матча на чемпионате мира, в котором победы над Саудовской Аравией со счётом 2:1 не хватило для выхода в плей-офф, подвёл итоги выступления команды в Катаре.
«Конечно, я беру на себя ответственность за невыход в плей-офф. Это мы находимся на поле, мы играем. Во втором туре с Аргентиной мы мало что поняли из того, что Мартино хотел предложить. Некоторое время неплохо оборонялись, но не создавали опасности. Таким образом невозможно забить гол. В итоге тот матч мы проиграли.
Мне сейчас очень грустно из-за того, что в первых двух матчах на ЧМ мы не сделали много вещей. Среагировали немного поздно, хотя сегодня до последнего момента у нас оставалась надежда на выход в 1/8 финала. Крайне обидно покидать турнир», – приводит слова Чавеса TUDN.
Оба своих гола сборная Мексики забила в заключительной игре с Саудовской Аравией (2:1), второй оформил именно Луис Чавес. Мексиканцы стали третьими в группе С, уступив сборной Польши лишь по разности мячей (-1 и 0 соответственно). После вылета с чемпионата мира Херардо Мартино сказал, что вместе с финальным свистком в третьем матче завершилась и его работа со сборной.
Мексиканские болельщики идут на стадион на матч с Аргентиной
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