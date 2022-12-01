«Не имеем права на такое через четыре года дома». Рафаэль Маркес – о вылете Мексики с ЧМ

Бывший защитник «Барселоны» Рафаэль Маркес, являющийся четвёртым футболистом в истории сборной Мексики по числу проведённых матчей (147), участник пяти чемпионатов мира (2002, 2006, 2010, 2014, 2018), высказался о третьем месте команды в группе на мундиале в Катаре.
«Нам нужно подумать насчёт обобщения ситуации. Я думаю, что так произошло из-за плохой подготовки. Были не очень хорошие результаты в конце квалификации к чемпионату мира. Команда прибыла с некоторыми сомнениями. И отношение уже к первому матчу не давало мне большой уверенности, чтобы сказать, что мы сможем выйти в 1/8 финала. С Польшей отношение должно было быть таким, которое игроки показали сегодня, с Саудовской Аравией.
А теперь Мексике нужно провести анализ, посмотреть, что важно сделать, и подготовить проект на ближайшее время. Потому что мы не можем позволить себе устроить такое представление у себя дома», – приводит слова Маркеса TUDN.
В 2026 году финальная часть чемпионата мира пройдёт в трёх странах – США, Канаде и Мексике.
Мексиканские школьники смотрят матч своей сборной на ЧМ-2022
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