«Не имеем права на такое через четыре года дома». Рафаэль Маркес – о вылете Мексики с ЧМ

Бывший защитник «Барселоны» Рафаэль Маркес, являющийся четвёртым футболистом в истории сборной Мексики по числу проведённых матчей (147), участник пяти чемпионатов мира (2002, 2006, 2010, 2014, 2018), высказался о третьем месте команды в группе на мундиале в Катаре.



«Нам нужно подумать насчёт обобщения ситуации. Я думаю, что так произошло из-за плохой подготовки. Были не очень хорошие результаты в конце квалификации к чемпионату мира. Команда прибыла с некоторыми сомнениями. И отношение уже к первому матчу не давало мне большой уверенности, чтобы сказать, что мы сможем выйти в 1/8 финала. С Польшей отношение должно было быть таким, которое игроки показали сегодня, с Саудовской Аравией.



А теперь Мексике нужно провести анализ, посмотреть, что важно сделать, и подготовить проект на ближайшее время. Потому что мы не можем позволить себе устроить такое представление у себя дома», – приводит слова Маркеса TUDN.



В 2026 году финальная часть чемпионата мира пройдёт в трёх странах – США, Канаде и Мексике.

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