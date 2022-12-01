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«Мне не за что извиняться». Месси – о шумихе из-за футболки Мексики на полу раздевалки

«Мне не за что извиняться». Месси – о шумихе из-за футболки Мексики на полу раздевалки
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался на тему нашумевшего видео из раздевалки команды в Катаре после матча с Мексикой.

«Это было недоразумение. Любой, кто знает меня, в курсе, что с моей стороны нет неуважительного отношения. Это раздевалка, вещи после игры. Мне не за что извиняться, потому что я не проявляю неуважения к народу Мексики или к футболке», – приводит слова Месси из микст-зоны стадиона в Дохе после игры Польша – Аргентина мексиканское издание TUDN.

Напомним, на появившемся в сети видео Месси, который обменялся футболками с капитаном мексиканцев Андресом Гуардадо, в раздевалке бросил эту футболку на пол. Мексиканский боксёр Сауль Альварес бурно отреагировал на такой поступок, возмутившись со словами «он вытер пол футболкой сборной Мексики», но позже извинился за эмоции и неуместные комментарии.

«Что Месси сделал с футболкой Мексики — неуважительно». Глупый скандал с аргентинцем на ЧМ «Что Месси сделал с футболкой Мексики — неуважительно». Глупый скандал с аргентинцем на ЧМ
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