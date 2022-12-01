Карпукас — о Баринове: отношусь к его словам с пониманием и в какой-то мере согласен

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался о словах капитана железнодорожников Дмитрия Баринова. Ранее Баринов обвинял одноклубников в безразличии к результатам команды.
«Разговоры в команде об изменениях? Разговоров было достаточно. В раздевалке лидер — Баринов. То, что он говорит в интервью, — правда. Не просто так он это говорит. Я отношусь к его словам с пониманием и в какой-то мере согласен. Может, правда, не всегда разделяю его формулировки, но мысли он преподносит верные.
Дима — открытый и прямолинейный человек. Если он посчитает нужным так сказать, он это сделает. Кто-то это любит или не любит, но он настоящий! Капитан», — приводит слова Карпукаса «РБ Спорт».
«Локомотив» в 17 матчах РПЛ набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице 14-е место.
- 1 декабря 2022
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