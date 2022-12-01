Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпукас — о Баринове: отношусь к его словам с пониманием и в какой-то мере согласен

Карпукас — о Баринове: отношусь к его словам с пониманием и в какой-то мере согласен
Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался о словах капитана железнодорожников Дмитрия Баринова. Ранее Баринов обвинял одноклубников в безразличии к результатам команды.

«Разговоры в команде об изменениях? Разговоров было достаточно. В раздевалке лидер — Баринов. То, что он говорит в интервью, — правда. Не просто так он это говорит. Я отношусь к его словам с пониманием и в какой-то мере согласен. Может, правда, не всегда разделяю его формулировки, но мысли он преподносит верные.

Дима — открытый и прямолинейный человек. Если он посчитает нужным так сказать, он это сделает. Кто-то это любит или не любит, но он настоящий! Капитан», — приводит слова Карпукаса «РБ Спорт».

«Локомотив» в 17 матчах РПЛ набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице 14-е место.

Новость по теме
Капитан «Локомотива» Баринов в нецензурной форме обвинил одноклубников в безразличии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022