Карпукас — о Баринове: отношусь к его словам с пониманием и в какой-то мере согласен

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался о словах капитана железнодорожников Дмитрия Баринова. Ранее Баринов обвинял одноклубников в безразличии к результатам команды.

«Разговоры в команде об изменениях? Разговоров было достаточно. В раздевалке лидер — Баринов. То, что он говорит в интервью, — правда. Не просто так он это говорит. Я отношусь к его словам с пониманием и в какой-то мере согласен. Может, правда, не всегда разделяю его формулировки, но мысли он преподносит верные.



Дима — открытый и прямолинейный человек. Если он посчитает нужным так сказать, он это сделает. Кто-то это любит или не любит, но он настоящий! Капитан», — приводит слова Карпукаса «РБ Спорт».

«Локомотив» в 17 матчах РПЛ набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице 14-е место.