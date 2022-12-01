Карпукас: могу спокойно прожить месяц в Москве на 70 тысяч рублей. Мне много денег не надо

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас заявил, что ему достаточно зарплаты в 70 тысяч рублей в месяц для жизни в Москве.

«Как я распределяю свою зарплату? Больше половины я отправляю родителям. Они копят эти деньги. А остальное трачу на себя.

Сколько мне нужно денег в месяц, чтобы прожить? Мне много денег не надо: я живу на базе, кушаю на базе, могу только куда-нибудь сходить перекусить. Если мне что-то понравится в магазине, могу эту вещь купить, но трачу в пределах разумного.



На кроссовки могу потратить чуть больше, чем на кофту или штаны. Кроссовки — моя маленькая отдушина. Не хочу называть ценник самой дорогой пары. В месяц в Москве я могу спокойно прожить на 70 тысяч рублей — мне столько хватает», — приводит слова Карпукаса «РБ Спорт».

В текущем сезоне 20-летний Карпукас сыграл 20 матчей за «Локомотив» в РПЛ и Кубке России, забив один гол. Трансферная стоимость полузащитника по версии интернет-портала Transfermarkt составляет € 2,5 млн.