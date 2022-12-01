Карпукас: в «Локомотиве» уже забыли о борьбе за топ-5. Уверен на 100%, что мы не вылетим

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас заявил, что в команде не рассматривают место в первой пятёрке РПЛ как цель в текущем сезоне.
«За что борется «Локомотив» в этом сезоне? Конечно, мы уже забыли о топ-5! Мы сейчас думаем о том, как обезопасить себя от зоны вылета. Я на 100 процентов уверен, что мы не вылетим.
Какое место по итогам сезона могу пообещать занять болельщикам «Локомотива»? Какое бы место я ни пообещал, это не будет топ-5, что уже неинтересно. Для меня шок, что мы занимаем 14-е место в РПЛ. Самое обидное, что год назад клуб играл в Лиге Европы, а пришёл я, и всё началось — отстранение, нахождение в подвале таблицы.
Нельзя говорить, что я не вовремя пришёл. В ту команду я мог бы и не попасть. Для меня самое важное — результат команды, а не личные достижения», — приводит слова Карпукаса «РБ Спорт».
После 17 сыгранных туров РПЛ «Локомотив» идёт в зоне стыковых матчей, занимая 14 место с 13 набранными очками.
- 1 декабря 2022
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