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Полузащитник Олег Дмитриев покинул «Факел»

Полузащитник Олег Дмитриев покинул «Факел»
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Воронежский «Факел» объявил о расторжении контракта с полузащитником Олегом Дмитриевым. По сообщению пресс-службы клуба футболист покидает клуб по соглашению сторон.

«Полузащитник Олег Дмитриев покинул нашу команду. Контракт с футболистом расторгнут по обоюдному согласию.

Олег, спасибо за тот вклад, который ты внёс в развитие команды. Ведь три с половиной сезона, 108 матчей в футболке «Факела» – это по-настоящему значимо. Двери клуба всегда для тебя открыты», — написано в заявлении клуба.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Дмитриев принимал участие в 16 матчах, в которых отметился одной результативной передачей. В играх Кубка России футболист выходил на поле пять раз.

«Факел» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 13-м месте в турнирной таблице. Команда Дмитрия Пятибратова набрала 13 очков после 17 проведённых встреч. В ближайшем туре после зимней паузы воронежцы встретятся с «Химками».

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