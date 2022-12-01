Прокуратура Турина выдвинула обвинения бывшему руководству «Ювентуса» во главе с Аньелли

Прокуратура Турина подала ходатайства о предъявлении обвинений бывшим руководителям «Ювентуса». Под следствием среди прочих находятся бывший президент «старой синьоры» Андреа Аньелли, его бывший заместитель Павел Недвед, а также экс-гендиректор «Юве» Маурицио Арривабене, информирует Sky Sport Italia.

Напомним, ранее стало известно, что весь совет директоров «старой синьоры» во главе с президентом Андреа Аньелли и его заместителем Павлом Недведом подал в отставку.

Всё руководство «Ювентуса» будет полностью реорганизовано. Генеральный директор Маурицио Арривабене останется на своей должности до тех пор, пока не будет объявлен новый состав совета директоров клуба.

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