Газзаев: Пиняев демонстрирует не по годам зрелый футбол — самый талантливый молодой игрок
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Известный российский тренер Валерий Газзаев отреагировал на победу полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в премии «Первая пятёрка».
«Пиняева можно смело назвать самым талантливым молодым игроком. Он демонстрирует не по годам зрелый футбол. Сергей очень хорошо оснащён технически, у него хорошо развита культура паса, индивидуальные возможности, обыгрыш, скорость. Единственное, чего ему не хватает — это функциональной готовности.
Хочется пожелать ему, чтобы он правильно развивался и никогда не останавливался на достигнутом. Если всё будет идти так, как нужно, то Пиняев станет большим футболистом европейского уровня. У него всё для этого есть», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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