Игорь Шалимов: поляки вышли в плей-офф ЧМ? Да пошла эта Польша! Из-за неё Россия не играет

Экс-тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов отреагировал на выход сборной Польши в плей-офф ЧМ-2022.
«Поляки вышли из группы? Да пошла эта Польша! Они первыми отказались играть со сборной России, потом стали отказываться и другие сборные. Из-за этого Россия не играет на чемпионате мира. Теперь из-за этого нам приходится менять конфедерацию на азиатскую. Я не хочу этого делать — не хочу, чтобы так было! Но пока в ФИФА и УЕФА нынешнее руководство, пока оно не сменится, у России не будет шансов вернуться.
Мне вот без разницы, как сыграла Польша. Ну какая Польша? Есть столько команд, которые выглядят интереснее, такая борьба проходит! Вторые матчи важные, но третьи – решающие. Саудовская Аравия начала хорошо, вторую игру могла выиграть, но чемпионат мира — это высочайший уровень. На Польшу я вообще не смотрю. Нужно биться за свою страну, а там я ничего такого не вижу», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 1 декабря 2022
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