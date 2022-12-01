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Игорь Шалимов: поляки вышли в плей-офф ЧМ? Да пошла эта Польша! Из-за неё Россия не играет

Игорь Шалимов: поляки вышли в плей-офф ЧМ? Да пошла эта Польша! Из-за неё Россия не играет
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Экс-тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов отреагировал на выход сборной Польши в плей-офф ЧМ-2022.

«Поляки вышли из группы? Да пошла эта Польша! Они первыми отказались играть со сборной России, потом стали отказываться и другие сборные. Из-за этого Россия не играет на чемпионате мира. Теперь из-за этого нам приходится менять конфедерацию на азиатскую. Я не хочу этого делать — не хочу, чтобы так было! Но пока в ФИФА и УЕФА нынешнее руководство, пока оно не сменится, у России не будет шансов вернуться.

Мне вот без разницы, как сыграла Польша. Ну какая Польша? Есть столько команд, которые выглядят интереснее, такая борьба проходит! Вторые матчи важные, но третьи – решающие. Саудовская Аравия начала хорошо, вторую игру могла выиграть, но чемпионат мира — это высочайший уровень. На Польшу я вообще не смотрю. Нужно биться за свою страну, а там я ничего такого не вижу», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

«Мы тряслись от страха до последних секунд». Поляки благодарят удачу за выход из группы ЧМ «Мы тряслись от страха до последних секунд». Поляки благодарят удачу за выход из группы ЧМ
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