Тренер сборной Польши: наша задача — создать Франции проблемы

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира, в котором его команда встретится с национальной командой Франции. Матч запланирован на 4 ноября.
«Наш будущий соперник в прекрасной форме, он силён. Французы — действующие чемпионы мира, к тому же в их составе есть много техничных спортсменов, наша главная задача — создать им проблемы. Все мечтают о финале между ними и Бразилией, но сначала французы должны обыграть нас», – цитирует наставника L’Équipe.
Польша обошла Мексику в итоговой таблице и вышла в 1/8 финала по дополнительным показателям. Команда Чеслава Михневича забила два гола и пропустила столько же, а подопечные Херардо Мартино два раза поразили ворота соперника, но пропустили три мяча.
Истребители сопровождают сборную Польши на чемпионат мира 2022 года
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