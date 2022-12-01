«Может, меня забанят». Польский вратарь проспорил Месси на ЧМ, но отказывается платить

В первом тайме решающего матча за выход в плей-офф ЧМ-2022 с участием сборных Польши и Аргентины случился спорный эпизод, участниками которого стали польский вратарь Войцех Щенсны и аргентинский форвард Лионель Месси. Щенсны неаккуратно сыграл в верховой борьбе за мяч и попал Месси по лицу.
Войцех Щенсны отражает пенальти
Фото: Richard Heathcote/Getty Images
Щенсны был настолько убеждён, что действовал в рамках правил, что предложил Месси пари на € 100 — мол, судья не назначит пенальти. Поляк сам рассказал об этом, но тут же пожалел, что проговорился. И впрямь, неизвестно ведь, как ФИФА относится к таким вот необычным денежным пари.
«Мы побеседовали перед пенальти. Я сказал ему, что ставлю € 100, что судья не даст пенальти. Таким образом, я проиграл пари Месси. Не знаю, разрешено ли это на чемпионате мира. Может, я получу бан за это. Но сейчас меня это не беспокоит. Да и вообще — я не собираюсь ему платить. Его не волнуют какие-то там € 100, ну правда же», — сказал Войцех после матча.
Также он поделился секретом, как ему удалось взять пенальти от Месси.
«Сейчас я могу сказать, что знал, куда Месси пробьёт. Но тогда я не был так уверен. Во время одних пенальти Лео смотрит на вратаря, во время других — бьёт на силу. Я знал, что если он будет бить на силу, то в левую от меня сторону».
Впрочем, все эти опасения о дисквалификации вряд ли сбудутся. ФИФА наверняка не захочет раздувать скандал на, в общем-то, пустом месте. Что же касается дальнейшего хода матча, то, несмотря на отражённый пенальти, Щенсному всё же не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Во втором тайме аргентинцы дожали поляков и вышли из группы с первого места.
Полякам же повезло остаться вторыми. Таким образом, команды ещё могут встретиться на ЧМ-2022, на сей раз в финале. Вот тогда Щенсны сможет предложить ещё какое-нибудь пари Месси, на более серьёзных условиях. Главное — не проболтаться.
- 1 декабря 2022
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