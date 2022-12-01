Канада — Марокко: стартовые составы на матч ЧМ-2022

Сегодня, 1 декабря, состоится матч 3-го тура чемпионата мира, в котором встретятся сборные Канады и Марокко. Команды будут играть на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе (Катар). Главный арбитр матча — Рафаэл Клаус (Бразилия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Стартовые составы команд:



Канада: Борян, Джонстон, Витория, Миллер, Хойлетт, Осорио, Кайе, Адекугбе, Бушанан, Ларин, Дэвис.



Марокко: Боно, Яссин, Мазрауи, Сес, Агер, Хакими, Амрабат, Сабири, Унаи, Буфаль, Зиеш, Эн-Несири.

Канадская команда после двух туров лишилась шансов на выход в плей-офф, потерпев два поражения. Марокканцам, которые во 2-м туре сенсационно победили Бельгию (2:0), достаточно сыграть вничью, чтобы оформить путёвку в 1/8 финала.