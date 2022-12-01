Камоцци считает справедливой дисквалификацию игроков «Зенита» и «Спартака» на шесть матчей

Франко Камоцци, советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил решение дисквалифицировать ряд футболистов красно-белых и «Зенита» за массовую драку после матча Кубка России.
«Дисквалифицировать участников драки в Кубке России на шесть матчей — это справедливо», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, матч 6-го тура Кубка России «Зенит» — «Спартак» закончился массовой дракой футболистов, по итогам которой красные карточки получили шестеро игроков: по трое в каждой команде. Сегодня стало известно, что основные участники драки получили дисквалификацию на шесть кубковых матчей. Санкции были применены к Александру Соболеву, Шамару Николсону и Александру Селихову (все — «Спартак»), а также к Родригао, Малкому и Вильмару Барриосу (все — «Зенит»).
- 1 декабря 2022
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