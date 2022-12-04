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Чемпионат мира — 2022 по футболу: расписание матчей 4 декабря

Чемпионат мира — 2022 по футболу: расписание матчей 4 декабря
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Сегодня, 4 декабря, состоятся очередные матчи 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.

18:00 мск
В первой встрече действующий чемпион мира, сборная Франции, сыграет с Польшей. Игра пройдёт в Дохе на стадионе «Эль-Тумама», который вмещает в себя 44 400 зрителей. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на «Чемпионате». Французы стали победителями группы D, где их соперниками были Австралия, Тунис и Дания. Польша заняла второе место квартета С, где, помимо них, также участвовали Аргентина, Мексика и Саудовская Аравия.

22:00 мск
В последнем матче дня сойдутся Англия и Сенегал. Игра пройдёт в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт», который вмещает в себя 68 895 зрителей. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на «Чемпионате». Команда «трёх львов» стала победителем группы В, где она сыграла с США, Ираном и Уэльсом. Сенегал занял вторую строчку квартета А, в котором также были Нидерланды, Эквадор и Катар.

Расписание матчей ЧМ-2022
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