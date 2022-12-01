Тренер Португалии Сантуш: участие Роналду в игре с Южной Кореей? Шансы 50 на 50

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал состояние своих футболистов, а также рассказал о вероятности выхода Криштиану Роналду на игру с Южной Кореей и поделился мнением о крайнем защитнике Нуну Мендеше, который из-за полученной травмы выбыл на два месяца.

«Я полностью уверен во всех своих игроках, но у меня уже выбыли три игрока. Играть каждые четыре дня тяжело, футболисты устают и испытывают утомление. Это приводит к стрессу, а стресс — к травмам.

Нуну Мендеш? По его собственной воле он останется с нами. Его клуб согласился с этим, поэтому он начнёт своё восстановление здесь. Его огромное желание остаться с нами отражает душевное состояние всей команды.

Участие Роналду? Я думаю, что шансы 50 на 50, сыграет он или нет, посмотрим. Это будет зависеть от того, будет ли он тренироваться сегодня и как всё пройдёт, увидим ли мы, что он в хорошей форме… У нас есть план на случай, если он не будет доступен», — приводит слова Сантуша ESPN.