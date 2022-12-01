Сборная Марокко обыграла Канаду и вышла в 1/8 финала ЧМ-2022

Сборная Марокко одержала победу над командой Канады в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре со счётом 2:1. Встреча прошла в Дохе на стадионе «Эль-Тумама».
На четвёртой минуте счёт открыл полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш, воспользовавшийся ошибкой голкипера канадцев Милана Боряна. Удвоил преимущество африканской команды на 23-й минуте форвард Юссеф Эн-Несири.
На 40-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник марокканцев Наиф Агер.
Сборная Марокко набрала семь очков за три тура, заняв первое место в таблице группы F. Канада завершила турнир на четвёртой строчке, не набрав очков за три игры. Также в плей-офф вышла Хорватия, в параллельном матче сыгравшая вничью с Бельгией.
Отметим, что марокканцы вышли в плей-офф чемпионатов мира во второй раз в истории. Ранее это произошло на ЧМ-1986.
- 1 декабря 2022
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