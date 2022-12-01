Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду обратился к болельщикам накануне игры сборной Португалии с Южной Кореей на ЧМ-2022

Роналду обратился к болельщикам накануне игры сборной Португалии с Южной Кореей на ЧМ-2022
Комментарии

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду поделился ожидания от предстоящего матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с командой Южной Кореи.

«Плей-офф гарантирован, но мы хотим занять первое место. Для этой команды и для наших целей не существует пределов. Давайте сделаем больше! Вперёд, Португалия!» — написал Роналду в одной из своих соцсетей.

Встреча между Португалией и Южной Кореей состоится завтра, 2 декабря, в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити». Стартовый свисток — в 18:00 мск.

Португалия обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2022, обыграв ранее Гану (3:2) и Уругвай (2:0). У Южной Кореи одно очко за два тура, в случае победы корейцы будут иметь шансы на выход в плей-офф.

Месси и Роналду вышли в плей-офф ЧМ! Когда они могут сыграть друг с другом? Месси и Роналду вышли в плей-офф ЧМ! Когда они могут сыграть друг с другом?

Драка фанатов Бразилии и Аргентины в городе Керала, Индия:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022