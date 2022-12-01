Роналду обратился к болельщикам накануне игры сборной Португалии с Южной Кореей на ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду поделился ожидания от предстоящего матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с командой Южной Кореи.
«Плей-офф гарантирован, но мы хотим занять первое место. Для этой команды и для наших целей не существует пределов. Давайте сделаем больше! Вперёд, Португалия!» — написал Роналду в одной из своих соцсетей.
Встреча между Португалией и Южной Кореей состоится завтра, 2 декабря, в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити». Стартовый свисток — в 18:00 мск.
Португалия обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2022, обыграв ранее Гану (3:2) и Уругвай (2:0). У Южной Кореи одно очко за два тура, в случае победы корейцы будут иметь шансы на выход в плей-офф.
Драка фанатов Бразилии и Аргентины в городе Керала, Индия:
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