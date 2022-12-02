Родри установил рекорд чемпионатов мира по количеству точных передач за игру

Полузащитник национальной команды Испании Родриго Эрнандес в матче 3-го тура группового этапа с Японией установил рекорд чемпионатов мира по количеству точных передач за игру. Об этом сообщает Opta.

Родри в матче с Японией установил новый рекорд чемпионатов мира по количеству передач. Он отдал своим партнёрам по сборной 215 пасов, из них 204 оказались точными. Средняя точность его передач в игре с японцами составила 94.88%.

Япония сыграет с Хорватией 5 декабря, Марокко встретится с Испанией на день позже. Ранее также стало известно, что в первом раунде плей-офф сыграют следующие пары: Нидерланды — США, Англия — Сенегал, Аргентина — Австралия, Франция — Польша.

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