Сетка плей-офф ЧМ-2022, перспективы Испании после второго места в группе

1 декабря на чемпионате мира в Катаре состоялись матчи 3-го тура группового этапа в группах E и F. С первых мест в плей-офф вышли сборные Японии и Марокко, со вторых – Испании и Хорватии. Таким образом, окончательно сформированы шесть из восьми пар 1/8 финала. Ещё две станут известны после заключительных матчей групп G и H, которые состоятся 2 декабря.



Сетка 1/8 финала плей-офф чемпионата мира:



Нидерланды — США (матч №49);

Аргентина — Австралия (матч №50);

Япония — Хорватия (матч №53);

Бразилия/Швейцария — Португалия/Гана/Южная Корея/Уругвай (матч №54);

Англия — Сенегал (матч №51);

Франция — Польша (матч №52);

Марокко — Испания (матч №55);

Португалия/Гана — Бразилия/Швейцария/Камерун/Сербия (матч №56).



Сетка 1/4 финала плей-офф чемпионата мира:



Победитель матча №53 — Победитель матча №54 (матч №58);

Победитель матча №49 — Победитель матча №50 (матч №57);

Победитель матча №55 — Победитель матча №56 (матч №60);

Победитель матча №51 — Победитель матча №52 (матч №59).



Сетка 1/2 финала плей-офф чемпионата мира:



Победитель матча №57 — Победитель матча №58 (матч №61);

Победитель матча №59 — Победитель матча №60 (матч №62).



Матч за третье место:



Проигравший матча №61 — Проигравший матча №62.



Финал:



Победитель матча №61 — Победитель матча №62.

Испанцам, занявшим в своей группе второе место после поражения от японцев, предстоит обыгрывать в 1/8 финала сборную Марокко. В этом случае в четвертьфинале команда Луиса Энрике сыграет либо с победителем группы H (им станет Португалия или Гана), либо со второй командой из группы G (любая из четырёх).