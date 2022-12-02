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Сетка плей-офф ЧМ-2022, перспективы Испании после второго места в группе

Сетка плей-офф ЧМ-2022, перспективы Испании после второго места в группе
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1 декабря на чемпионате мира в Катаре состоялись матчи 3-го тура группового этапа в группах E и F. С первых мест в плей-офф вышли сборные Японии и Марокко, со вторых – Испании и Хорватии. Таким образом, окончательно сформированы шесть из восьми пар 1/8 финала. Ещё две станут известны после заключительных матчей групп G и H, которые состоятся 2 декабря.

Сетка 1/8 финала плей-офф чемпионата мира:

Нидерланды — США (матч №49);
Аргентина — Австралия (матч №50);
Япония — Хорватия (матч №53);
Бразилия/Швейцария — Португалия/Гана/Южная Корея/Уругвай (матч №54);
Англия — Сенегал (матч №51);
Франция — Польша (матч №52);
Марокко — Испания (матч №55);
Португалия/Гана — Бразилия/Швейцария/Камерун/Сербия (матч №56).

Сетка 1/4 финала плей-офф чемпионата мира:

Победитель матча №53 — Победитель матча №54 (матч №58);
Победитель матча №49 — Победитель матча №50 (матч №57);
Победитель матча №55 — Победитель матча №56 (матч №60);
Победитель матча №51 — Победитель матча №52 (матч №59).

Сетка 1/2 финала плей-офф чемпионата мира:

Победитель матча №57 — Победитель матча №58 (матч №61);
Победитель матча №59 — Победитель матча №60 (матч №62).

Матч за третье место:

Проигравший матча №61 — Проигравший матча №62.

Финал:

Победитель матча №61 — Победитель матча №62.

Расписание матчей ЧМ-2022

Испанцам, занявшим в своей группе второе место после поражения от японцев, предстоит обыгрывать в 1/8 финала сборную Марокко. В этом случае в четвертьфинале команда Луиса Энрике сыграет либо с победителем группы H (им станет Португалия или Гана), либо со второй командой из группы G (любая из четырёх).

Турнирная таблица ЧМ-2022
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