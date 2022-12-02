Президент Германии обратился к сборной после их вылета с ЧМ-2022
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к национальной команде страны после их вылета с чемпионата мира по футболу в Катаре.
«Дорогая команда, для нас это был непросто турнир. Конечно, мы с большим удовольствием продолжали бы болеть за вас. Настало время сделать глубокий вдох, немного отдохнуть и со свежими силами отправиться на следующий турнир. Успехов вам в этом начинании!», — написал Франк-Вальтер Штайнмайер в социальных сетях.
Сборная Германии по итогам трёх туров заработала четыре очка. Столько же и у сборной Испании, однако команда Луиса Энрике оказалась выше из-за разницы забитых и пропущенных мячей. Победителем группы стала Япония (6), а Коста-Рика (3) замкнула таблицу.
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