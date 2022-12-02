Митрович высказался о решающем для Сербии матче в группе ЧМ со Швейцарией

Нападающий «Фулхэма» и сборной Сербии Александр Митрович высказался о предстоящей игре 3-го тура группового этапа чемпионата мира со швейцарцами, который состоится 2 декабря в 22:00 мск.



«Мы совершенно не думаем и не вспоминаем о том, что было в матче со Швейцарией на прошлом чемпионате мира. Нас ждёт совершенно новая игра. Раньше у нас был другой тренер, сейчас многое изменилось. У нас огромное желание победить, все мысли сконцентрированы на предстоящем матче.



Мы сделаем всё, чтобы порадовать Сербию и пройти дальше. Знаем, за счёт чего и для чего мы на чемпионате мира. Постараемся показать хорошую игру. А победит тот, кто допустит меньше ошибок. Надеюсь, это будем мы», – приводит слова Митровича Sportklub.



Для выхода в 1/8 финала сербам нужно победить Швейцарию, а также рассчитывать на то, что также имеющий одно очко после двух матчей (но лучшую разность мячей) Камерун не выиграет у Бразилии, которая досрочно в плей-офф.

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