Сербия – Швейцария. Балканцев ждёт дежавю

Ситуация у Стойковича на ЧМ-2022 очень напоминает ту, что сложилась в 2018 году в России. Особенно в матче с швейцарцами.

2 декабря состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре Сербия – Швейцария. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу сербов можно с коэффициентом 2.51. Успех швейцарцев оценивается аналитиками в 2.85. Поставить на ничью предлагают за 3.42.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Сербия – Швейцария 2 декабря 2022 года

Букмекеры не верят, что матч чемпионата мира Сербия – Швейцария получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.05. Если забьют сербы, сыграет коэффициент 1.30. Гол швейцарцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз на матч чемпионата мира Сербия – Швейцария (02.12.2022)

В группе G перед последним туром турнирная интрига остаётся на серьёзном уровне, ведь никто не потерял шансы на плей-офф. Сербия после ничьей с Камеруном (3:3) набрала первое очко и теперь обязана обыгрывать Швейцарию, но даже победа ничего ей не гарантирует. Швейцарцы, в свою очередь, опережают на два очка сербов, но сейчас также будут играть на результат. Стартовый свисток в данной встрече будет дан в 22:00 мск.

Сербия отправлялась на турнир в Катаре в статусе одного из теневых фаворитов группового этапа. Команда Драгана Стойковича определённо имела все ресурсы, чтобы всерьёз проявить себя в квартете, где есть только один явный фаворит, а двум другим командам они как минимум не уступают ни в чём. Тем не менее результаты говорят сами за себя – звёздной Бразилии (0:2) навязать полноценной борьбы не вышло, а Камерун не дрогнул.

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Нельзя назвать нынешнее положение сербов в группе сенсационным. У них заведомо просматривался кадровый дисбаланс, ведь слишком большой перекос в сторону атаки. Впереди у Сербии целая россыпь ярких футболистов, способных удивлять, а в обороне не хватает индивидуального качества. Все проблемы могла бы компенсировать некая системность, однако Стойковичу так и не удалось привести оборонительный механизм в рабочее состояние.

После двух туров чемпионата мира «белые орлы» пропустили пять голов – больше за тот же отрезок лишь у номинальных аутсайдеров — Ирана и Коста-Рики. Если с бразильцами что-то поделать было изначально слишком сложно, то голевая перестрелка с Камеруном показательна. Сербы упустили преимущество в два мяча, пропустив дважды за две минуты. И это не впервые, ведь в 10 последних официальных матчах забить им не смогла только Швеция.

Резко залатать дыры в обороне тренерский штаб Сербии перед столь важным матчем не сможет, поэтому ставка вновь будет сделана на давление в атаке. Впрочем, даже здесь есть проблемы, ведь игроки «Ювентуса» — Филип Костич и Душан Влахович — после травм. Однако по-прежнему есть Тадич и Митрович, поэтому без голов с поля уйти не должны. Отступать сербам некуда, а в восьми предыдущих встречах они не смогли забить лишь Бразилии.

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Сборная Швейцарии — полная противоположность своему предстоящему сопернику. Если бы не Тунис, именно «красных крестоносцев» можно было бы назвать самой скучной командой по итогам двух туров. Они слишком явно ставят на игру у собственных ворот и попытки подловить соперников на контратаках. И пока это работает. В данный момент у Швейцарии всего один забитый мяч, но также всего однажды забивали в её ворота, что вовсе не удивительно.

Подопечные Мурата Якина провели два противоречивых, но по большому счёту очень качественных матча. Ситуация действительно интересная, ведь оба раза у них были разные по стилю соперники. С неудержимыми бразильцами удалось сыграть максимально сдержанно – ни одного удара в створ, но фаворит сам ударил всего девять раз и реализовал один момент. С менее классным Камеруном в дело вступила уже собственная реализация – один момент и гол.

За швейцарцев говорят даже простые статистические показатели. Они идут в топ-7 по среднему количеству допущенных ударов по своим воротам, но при этом в самом низу рейтинга по попаданию в створ чужих. Фактически команда сейчас забивает с каждого второго удара в створ. Однако пока командная работа в защите приносит свои плоды, Якин едва ли решится играть более агрессивно.

С этим всё понятно, но большой вопрос – готова ли Швейцария к сценарию, когда соперник забьёт первым, имея большой атакующий потенциал. Бразильцы в данном случае не пример, это иной уровень. Однако с сербами также будет довольно сложно, и одного гола может не хватить. До чемпионата мира в официальных матчах швейцарцы дважды намекали, что готовы в активному сопротивлению – два гола забивали Чехии и Испании. И всегда добивались нужного результата.

В этой игре Швейцарии сложно будет избежать проблем в защите. Сербия слишком заряжена на атаку в целом по сезону, но сейчас у неё нет особых вариантов – придётся использовать все преимущества для победы. Есть вопросы к форме Костича и Влаховича, но они вернулись в основу и в лучшем сочетании нападение сербов будет рвать и метать. Терять им по большому счёту нечего, нужна лишь победа, поэтому гол номинальных хозяев точно напрашивается.

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В таком случае швейцарцам для победы будет мало одного точного удара, а рисковать выходом из группы никто не хочет. Четыре года назад эти команды уже играли на ЧМ в России, и швейцарцы выиграли 2:1, сейчас игра может пойти по схожему сценарию. Интересно, что и расклады похожи, и участники сошлись (кроме Камеруна). У Якина есть ресурсы в атаке, нужно лишь ими воспользоваться. Потому рассмотрим ставку на тотал Швейцарии больше 1.5 мяча с коэффициентом 2.64.

Прогноз и ставка на матч чемпионата мира Сербия – Швейцария 2 декабря 2022 года

Один из самых интригующих матчей последнего тура группового этапа в тактическом плане. Сербии необходимо выигрывать, а это значит, что придётся давить в атаке, потому что у Швейцарии качественная оборона, всегда способная засушить. При этом у команды Якина всё в порядке с реализацией, и она наверняка подловит сербов на контратаке не раз и не два. «Крестоносцы» сейчас выглядят более сбалансированно, а на оборону соперника положиться нельзя. Поэтому ждём от швейцарцев большего.

Ставка: индивидуальный тотал Швейцарии больше 1.5 мяча за 2.64.

Экспресс с коэффициентом 12.15 на ЧМ-2022.

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