Алёна Косторная примет участие в открытии катка на «РЖД Арене»

Во время зимнего перерыва в чемпионате России на территории стадиона в Черкизово будет работать зимний каток «Локо Лёд».

Первой, 3 декабря, откроется площадка с искусственным льдом площадью около 1,6 тыс. кв. м. А ближе к концу декабря на площади у Южной трибуны стадиона появится один из самых больших катков в Восточном округе Москвы – площадью более 5 тыс. кв. м.

В церемонии открытия катка «Локо Лёд» примет участие российская фигуристка, чемпионка Европы по фигурному катанию и болельщица «Локомотива» Алёна Косторная. Она покатается с болельщиками и сделает совместные фотографии со всеми желающими.

Приобрести билеты и найти подробную информацию о работе катка, расписании дня открытия и программе мероприятий вы можете на сайте.