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Спортивный директор «Крыльев» Корниленко назвал основную задачу клуба на трансферное окно

Спортивный директор «Крыльев» Корниленко назвал основную задачу клуба на трансферное окно
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Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«В первую очередь наша основная задача — чтобы команду не покинули ключевые игроки. Также ждём, чтобы все восстановились от повреждений, чтобы у нас был боеспособный состав, чтобы все игроки на всех позициях были здоровы — и уже от этого будем отталкиваться. Может быть, у ребят, которые получают мало игровой практики, будет желание отправиться, например, в аренду. Это касается совсем молодых игроков. Посмотрим. Наша главная задача на зиму — сохранить ребят и обойтись без травм», — приводит слова Корниленко «Комсомольская правда — Самара».

В первом матче Российской Премьер-Лиги после зимней паузы самарцы встретятся с московским «Динамо».

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